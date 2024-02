Dramma in provincia di Taranto

Ieri notte, domenica 4 gennaio, sulla strada statale 580, che collega Ginosa a Ginosa Marina, in provincia di Taranto, Silvia Bastelli, una donna di 45 anni, ha perso la vita in un drammatico scontro. La vittima non è riuscita a fermare il proprio veicolo in tempo, andando a impattare con un furgone che era già fermo sulla carreggiata a causa di un precedente impatto con un cinghiale.

Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Soccorritori

Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Questi ultimi hanno lavorato senza sosta per fornire assistenza ai feriti e per ricostruire le dinamiche dell’incidente, cercando di comprendere ogni dettaglio di quanto accaduto.

Altri Incidenti Causati da Cinghiali nella Regione

Non lontano dal luogo del tragico evento, un altro incidente stradale, provocato dalla presenza di un cinghiale, ha visto un veicolo uscire di strada vicino a Castellaneta Marina, sempre in provincia di Taranto. Fortunatamente, in questo caso, gli occupanti del veicolo hanno riportato solo lievi ferite, ma l’incidente ha riacceso i timori per la sicurezza stradale nella regione.

L’Allarme degli Agricoltori e le Richieste di Intervento

La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Puglia ha espresso forte preoccupazione per questi eventi, sottolineando come la crescente presenza di cinghiali rappresenti un’emergenza che richiede risposte immediate. L’organizzazione critica la lentezza burocratica che ha impedito finora l’avvio di misure efficaci, come l’abbattimento selettivo, per contenere la popolazione di cinghiali che, in assenza di controlli, continua a crescere, mettendo a rischio la sicurezza delle persone.

Appelli per Azioni Decise contro l’Emergenza Cinghiali

Gennaro Sicolo, presidente della CIA Puglia e vicepresidente nazionale, ha evidenziato l’urgenza di un intervento legislativo che possa effettivamente indirizzare la problematica degli eccessivi numeri di cinghiali, i quali hanno triplicato la loro presenza in un solo anno. La senatrice Maria Nocco ha inoltre sollecitato la Regione Puglia a prendere misure concrete per affrontare l’emergenza della fauna selvatica, rimarcando l’importanza di agire prontamente per prevenire ulteriori tragedie e danni all’economia locale.