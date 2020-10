È successo in provincia di Salerno

In una scuola di Teggiano (Salerno) un docente ha dato un ceffone a uno studente.

L’aggressione è stata documentata da due video finiti sui social media.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’accaduto.

A Teggiano, comune di 7mila abitanti della provincia di Salerno, in Campania, in una scuola superiore, un docente ha preso a schiaffi uno studente e la scena è stata ripresa da due angolazioni diverse (quindi ripresi da altrettanti ragazzi) e i video sono finiti poi sui social media.

L’episodio sarebbe avvenuto ieri, mercoledì 7 ottobre. Nel filmato, di pochi secondi, si vede l’uomo che urla verso il ragazzo e poi lo schiaffeggia e lo afferra per il cappuccio della felpa, strattonandolo. Il ceffone è stato anticipato da queste parole pronunciate dal docente: «Sbagli tu? E sbaglio pure io».

Gli altri studenti, invece, chiedono al professore di fermarsi. Alla base dell’aggressione ci sarebbe l’avere indossato in maniera non corretta la mascherina da parte dello studente (a quanto pare, gli copriva solo la bocca). Si apprende da Repubblica, che il fatto è avvenuto nell’istituto superiore Pompiono Leto ed è stata avviata un’indagine per chiarire quanto successo.

Maria D’Alessio, dirigente scolastico, appresa la notizia, ha subito allertato i carabinieri e ha affermato: “Si tratta di un episodio gravissimo ed ingiustificabile, saranno adottati tutti i provvedimenti del caso e la scuola si costituirà parte civile in un eventuale contesto giudiziario”.

VIDEO: