Arrivato il freddo non sarà accompagnato, nei giorni di questa settimana che precedono ormai il Natale, da particolari eventi atmosferici. Queste le previsioni di 3bmeteo per i prossimi tre giorni.

Domani MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE Al Nord Brutto tempo con fenomeni sparsi. Nevicate inizialmente a quote collinari ma fino a bassa quota la sera su Piemonte, Lombardia e ovest Emilia. Temperature stabili, massime tra 3 e 8. Al Centro discreto in giornata, verso sera nubi in aumento su Sardegna e Toscana con qualche pioggia; in nottata peggiora anche altrove. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 12. Al Sud tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature stabili, massime tra 11 e 16.

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE Al Nord ultime nubi e fenomeni al mattino su Emilia Romagna e Triveneto con nevicate dai 200-300m, più sole altrove. Dal pomeriggio-sera migliora anche a est. Temperature stabili, massime tra 3 e 7. Al Centro residue piogge su adriatico, dorsale e basso Lazio in esaurimento per il pomeriggio, fino a sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 14. Al Sud addensamenti e qualche pioggia sul versante tirrenico tra Campania e Calabria, meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 17.

VENERDI’ 21 DICEMBRE Al Nord nuvoloso sulle Alpi con deboli nevicate sopra i 1000-1200m, più stabile altrove ma con nubi in Liguria e nebbie anche persistenti in Val padana. Temperature stabili, massime tra 4 e 8. Al Centro nuvoloso in Toscana con qualche debole pioggia o pioviggine, più sole altrove salvo foschie e locali nebbie nelle valli. Temperature stabili, massime tra 11 e 14. Al Sud addensamenti irregolari lungo il tirreno con sporadici e isolati fenomeni, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17.