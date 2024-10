Accuse a Seul per l'uso di droni

La Corea del Nord ha ordinato alle sue unità di artiglieria, situate vicino al confine con la Corea del Sud, di essere pronte a sparare in qualsiasi momento. La notizia, riportata dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, arriva in un momento di alta tensione tra i due Paesi. Il comando nordcoreano ha reso noto che le truppe sono in stato di allerta, pronte a rispondere a eventuali provocazioni da parte del Sud.

Kim Yo-jong minaccia Seul: “orribile disastro” se continueranno gli attacchi con droni

La sorella del leader nordcoreano, Kim Yo-jong, ha lanciato un avvertimento diretto a Seul, affermando che il Nord provocherà un “disastro orribile” se la Corea del Sud invierà nuovamente droni nel territorio della Corea del Nord. “La prossima volta che un drone della Repubblica di Corea sarà avvistato nei cieli della nostra capitale, scatenerà sicuramente un terribile disastro”, ha dichiarato Kim Yo-jong in un comunicato diffuso dall’agenzia statale Kcna. La tensione tra i due Paesi continua a crescere, alimentata dalle reciproche accuse di violazioni della sovranità.

Accuse di propaganda contro il regime di Pyongyang

Secondo Pyongyang, negli ultimi giorni, la Corea del Sud avrebbe inviato droni almeno tre volte nel nord della penisola, facendo sorvolare la capitale nordcoreana. Questi dispositivi, secondo l’agenzia Kcna, trasportavano volantini di propaganda politica contro il regime di Kim Jong-un, una mossa che Pyongyang considera una “grave violazione” della propria sovranità. Nonostante le accuse, Kim Yo-jong ha ribadito che la Corea del Nord non è interessata a chi sia esattamente la forza provocatrice, ma che la risposta sarà feroce.

La Corea del Sud accusata di violare la sovranità nordcoreana

Le azioni della Corea del Sud, definite “gravi violazioni” della sovranità nordcoreana, rischiano di far precipitare la situazione verso un conflitto armato. Il regime di Kim Jong-un ha sottolineato che ogni tentativo di infiltrazione nel suo territorio, attraverso mezzi come i droni, sarà visto come una provocazione diretta e avrà conseguenze gravissime. Pyongyang ha chiarito che non tollererà ulteriori atti di questo genere.