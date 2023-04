A Teramo

Un operaio di 24 anni è morto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 aprile, a Teramo.

Il giovane è precipitato da un’altezza di circa 10 metri nel cantiere per la ristrutturazione della chiesa di Sant’Agostino in via del Vezzola. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare il giovane.

Altri due operai morti a Noverasco di Opera (Milano)

Sempre oggi altri due operai sono morti e uno è rimasto gravemente ferito dopo che il cestello sul quale si trovavano per potare un albero, un grande pioppo, è improvvisamente ceduto.

Il grave incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 10 in un golf club di via Carl Marx nella frazione Noverasco di Opera, alle porte di Milano.

Secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, i tre sarebbero precipitati da un’altezza di circa 15 metri. Da una primissima ricostruzione del 118, successivamente i lavoratori sarebbero rimasti schiacciati dal cestello. Due sarebbero morti sul colpo mentre il terzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda con traumi multipli.

Nel golf club il 118 è arrivato con l’elisoccorso, due automediche e tre ambulanze. Oltre a quattro mezzi dei pompieri, sul posto sono giunti anche polizia, carabinieri, vigili urbani, ATS e personale della Procura.

Le vittime sono Angelo Giovanni Zanin, 51 anni, e Dario Beira, 69 anni. Il ferito, invece, ha 25 anni.