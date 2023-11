Omicidio a Teramo

Dramma familiare a Teramo. Mario Di Rocco, 83 anni, è stato colpito ripetutamente con un coltello, al culmine di una lite, provocandogli ferite gravi che hanno portato alla sua morte in ospedale. La vicenda si è svolta nella casa di via Crispi, nei pressi della stazione ferroviaria, nella tarda serata di ieri, lunedì 20 novembre.

Il figlio della vittima, Francesco, 49 anni, è stato fermato dai carabinieri dopo l’accaduto. La dinamica è oggetto di indagine da parte dei magistrati della Procura di Teramo per ricostruire quanto accaduto e risalire ai motivi che hanno causato la lite.

Per compiere il delitto il figlio Francesco ha utilizzato un coltello da cucina colpendo con diversi fendenti in varie parti del corpo l’anziano, capostazione in pensione.

Sul luogo dell’omicidio sono al lavoro i carabinieri del Norm e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Teramo.