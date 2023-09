Non sono stati segnalati danni

Alle 19.45, una scossa sismica di magnitudo 3.8 ha scosso la zona dei Campi Flegrei, situata alle porte di Napoli. L’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha fornito questa misurazione, classificando l’evento come uno dei più intensi della regione negli ultimi anni.

Protezione Civile in azione: Monitoraggio e Reazione

Subito dopo la scossa, la Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile ha attivato il protocollo di emergenza. Le autorità hanno messo in contatto le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per coordinare una risposta efficace. Fortunatamente, al momento, non sono stati segnalati danni significativi.

Nonostante l’agitazione causata dalla scossa, infatti, al Dipartimento della Protezione Civile non sono giunte segnalazioni di danni a persone o beni. Tuttavia, è importante rimanere vigili e attenti alle istruzioni delle autorità locali mentre la situazione continua ad evolversi. La scossa principale, di magnitudo 3.8, è stata avvertita in diverse zone della città di Napoli.