La scossa è stata avvertita dalla popolazione

Paura in provincia di Calabria. Una scossa di terremoto, di magnitudo 4.4, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in provincia di Cosenza. Il comune più vicino all’epicentro è stato Rende, dove vivono 35mila persone. La profondità della scossa è stata di 10,3 chilometri, mentre la durata di 68 secondi.

La Protezione Civile sta monitorando la situazione. Attualmente, stando a quanto fatto sapere dai Vigili del Fuoco, non sono stati segnalati crolli né nel centro storico di Rende né nel centro storico di Cosenza. Le linee del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza, però, sono intasate da decine di telefonate di cittadini preoccupati.

Secondo l’AGI, inoltre, ci sarebbero stati alcuni danni lievi, come la caduta di calcinacci e mobili in alcune abitazioni. E la gente è scesa in strada per la paura. Poco prima, alle 16.52, l’INGV ha registrato un sisma di magnitudo 3.4, dalla durata di 34 secondi, nel Tirreno Meridionale, davanti alle coste di Cosenza.