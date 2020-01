Scossa avvertita anche in Florida

Una scossa di terremoto di magnitudo 7,7 è stata registrata al largo della Giamaica, a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea.

Lo ha reso noto lo United States Geological Survey (USGS), che ha diramato un allarme tsunami per la Giamaica, ma anche per Cuba e le Isole Cayman. L’epicentro è stato registrato a una profondità di 10 chilometri.

«Sono a rischio tsunami – ha affermato il Pacific tsunami Warning center – le coste entro un raggio di 300 km dall’epicentro».

La forte scossa di terremoto è stata avvertita anche a Miami, in Florida, dove alcuni edifici in centro città sono stati evacuati in maniera precauzionale. Alcuni media locali hanno riferito che all’avvertire della scossa alcuni residenti hanno lasciato immediatamente gli edifici e si sono riversati per strada.