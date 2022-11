Terremoto nelle Marche, altra forte scossa: magnitudo 4.0

10/11/2022

Alle 13.35 c’è stata un’altra scossa di terremoto significativa nelle Marche, di magnitudo 4.0, registrata al largo della costa, in provincia di Ancona.

Il terremoto ha avuto una profondità di 9 chilometri, con epicentro a 29 chilometri da Fano, 36 da Pesaro, 38 da Ancona, 65 da Rimini e 92 da Cesena. Nel corso della giornata di oggi ci sono state molte altre scosse nella stessa area di magnitudo variabile, anche fino al 3.4, alle 10.08.

Quindi, prosegue la sequenza sismica che ha avuto inizio ieri, mercoledì 9 novembre, alle 7.07 con un terremoto di magnitudo 5.7, nella provincia di Pesaro – Urbino, lievemente più a nord rispetto a quella più alta di oggi.

Il Comune di Fano ha fatto sapere che, per emergenze e segnalazioni, resta attivo il numero 0721-866696, fino alle 20 di oggi, giovedì 10 novembre. Venerdì 11 e sabato 12 novembre il numero sarà, invece, attivo dalle 9 alle 19. Nel territorio colpito dalla scossa sismica, continueranno, per tutta la giornata di oggi, le verifiche tecniche su strutture pubbliche e private. Clicca qui per sapere come reagire in caso di terremoto.