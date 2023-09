Magnituto 6.8

C’è stato un terremoto devastante in Marocco. Il bilancio momentaneo è di 632 morti e 329 feriti, tra cui 51 in gravi condizioni. Numeri purtroppo destinati a salire. Il forte sisma ha fatto crollare diversi edifici, in particolare nelle province e nei comuni di al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate e Marrakech.

La scossa, di magnitudo 6.8, è avvenuta dieci minuti dopo le 23 di ieri sera, a una profondità di 10 chilometri, a 70 chilometri da Marrakech, nota località turistica.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, che si trova in India per il vertice G20, “ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco” e ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza”.

Guido Crosetto, ministro della Difesa, su X ha scritto: “Apprendo con dolore del devastante terremoto che ha colpito il Marocco. Esprimo al governo di un Paese amico le mie sincere condoglianze per le vittime. Ho comunicato che la Difesa è pronta ad aiutare in ogni forma e modo con i suoi mezzi in prontezza già a disposizione”.