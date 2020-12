Il sisma è stato avvertito dalla popolazione

Non è stato segnalato nessun danno a cose o persone, almeno per il momento, a Milano, dopo il terremoto che è stato percepito dalla popolazione. Tante le chiamate alla Polizia locale da parte dei cittadini per avere informazioni precise sulla magnitudo del terremoto.

Come riportato sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è avvenuto alle 16.59 e ha avuto una magnitudo di 3.9 e con una profondità di 59 chilometri. L’epicentro è stato a Trezzano sul Naviglio, alle porte del capoluogo lombardo.

Lucia Luzi, direttrice dell’INGV della sezione di Milano, commentando il sisma a Milano, ha affermato che «la magnitudo avvertita oggi a Milano è paragonabile a quella del Terremoto del 1500 registrato nella stessa zona mentre l’unico un po’ più forte eè stato sentito a Monza nel 1400».

Luzi ha aggiunto: «Di solito sono di un numero proporzionale alla magnitudo di quella principale e potranno essere avvertite nuovamente. Per ora però non ci aspettiamo grandi repliche. Noi abbiamo registrato un’accelerazione di circa 9 centimetri al secondo quadrato che è da considerarsi moderata e soprattutto che non produce danni. Si pensi che nel Terremoto in centro Italia si sono registrati settecento centimetri al secondo quadrato».