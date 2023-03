Epicentro a Umbertide

C’è stata una forte scossa di terremoto in Umbria. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un sisma di magnitudo 4.4 alle 16.05, con profondità di 10 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a Umbertide, in provincia di Perugia.

Eugenio Giani, governatore della Toscana, ha scritto sui social che il terremoto è stato avvertito anche nelle zone di Arezzo e Siena. In linea generale, però, il sisma si è sentito in tutto il Centro Italia.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose ma tante sono state le chiamate ai vigili del fuoco.

La nota della Protezione Civile: “A seguito dell’evento sismico registrato questo pomeriggio alle ore 16.05 in provincia di Perugia dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con magnitudo 4.4, sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile”.