IN USCITA IL 16 APRILE SU CONCORD RECORDS OGGI DISPONIBILE IL PRIMO SINGOLO

Una delle più quotate punk rock band di tutti i tempi, THE OFFSPRING annuncia la data di uscita del nuovo album,

annuncia la data di uscita del nuovo album, dopo quasi dieci anni di silenzio discografico. Let The Bad Times Roll – decimo album realizzato in studio

uscirà su Concord Records il 16 aprile. Il primo singolo eponimo “Let The Bad Times Roll” è disponibile già da oggi:

The Offspring “Let the Bad Times Roll” Il Video

Leggende e innovatori della scena punk rock della California del Sud, The Offspring hanno venduto più di 40 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto innumerevoli premi, e si sono esibiti senza risparmiarsi (più di 500 show nel solo ultimo decennio). La loro musica ha avuto un impatto considerevole anche in film, in televisione e in non pochi videogame, ma alla fine la band (il cantante Dexter Holland, il chitarrista Noodles, il batterista Pete Parada ed il nuovo bassista Todd Morse) ha deciso di concentrarsi sull’uscita di un nuovo album nel 2021.

The Offspring sono tornati con “Let the Bad Times Roll”

La nuova musica è stata scritta e registrata a più riprese nel corso degli ultimi anni, in luoghi differenti (incluso lo studio californiano della band, ad Huntington Beach). L’album è il terzo capitolo della collaborazione con il produttore Bob Rock, una leggenda nell’ambiente del rock.

Fedele all’irriverenza graffiante tipica del punk rock, la band e l’autore dei testi Dexter Holland hanno tenuto presenti tematiche attuali, non tirandosi indietro di fronte a vari e diversi argomenti. La traccia che dà il titolo all’album, scritta a fine 2019 e registrata nel 2020, è un riflesso delle sfide fronteggiate dagli Stati Uniti. Dice Holland:

“Penso che siamo in un periodo storico unico, in cui i leader mondiali anziché promettere ‘faremo del nostro meglio’ sembrano dirti ‘vai a farti f…”, e questo fa davvero paura.”

Come afferma il chitarrista Noodles:

“La gente dice che se tutto deve andare all’inferno, sarebbe il caso – almeno – di farlo alla grande, magari divertendoci. ‘Let the Bad Times Roll!’”

Tracklisting di Let the Bad Times Roll

This Is Not Utopia

Let the Bad Times Roll

Behind Your Walls

Army of One

Breaking These Bones

Coming for You

We Never Have Sex Anymore

In the Hall of the Mountain King

The Opioid Diaries

Hassan Chop

Gone Away

Lullaby