Hagerstown, Maryland, Stati Uniti. Hannah Viverette è a casa, nel suo soggiorno. Sta ballando e si filma per poi condividere il video su TikTok, la popolare piattaforma social. All’improvviso, però, un uomo fa irruzione nel suo appartamento e la ragazza, impaurita, dopo avere chiesto spiegazioni, scappa.

Pochi giorni l’accaduto, la ragazza condivide il video sui social. Nella breve clip si vede Hannah che si ferma e fissa terrorizzata fuori dalla finestra di casa sua. Hannah chiede più volte: «Chi sei?». E poi: «Per favore, lascia il mio appartamento». Si sente un uomo mormorare, in un misto di inglese e spagnolo: «Sei una mia amica?».

Hannah poi afferra il suo smartphone e si precipita sul pianerottolo per chiedere aiuto alla sua vicina che le apre la porta e la fa entrare in casa sua. L’uomo, invece, scappa.

Il molestatore è stato poi identificato: il 36enne Angel Moises Rodriguez-Gomez. Come riportato da CNEWS, la giovane donna ha raccontato che da tempo era vittima di stalking dal tizio, a quanto pare interessato a lei: «È un uomo che vedo nel quartiere ogni giorno da quando mi sono trasferita ma con cui non ho mai parlato. Per mesi quest’uomo mi ha guardato e ha provato ad avvicinarsi a me».

Tre giorni dopo l’incidente, Angel Moises Rodriguez-Gomez è stato arrestato e accusato di vari reati, tra cui furto con scasso, aggressione e molestie.

