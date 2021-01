È successo nel Regno Unito

Una donna, affetta dal Covid-19, ha chiesto la rimozione del casco per l’ossigeno per salutare la figlia.

La 76enne Maria Rico, messicana, era ricoverata in un ospedale del Regno Unito.

La figlia ora sensibilizza tutti sui pericoli della malattia.

Nel Regno Unito una donna, affetta da Covid-19, ha chiesto la rimozione del casco per l’ossigeno in terapia intensiva così da potere dire alla figlia che l’amava prima di morire.

La 76enne Maria Rico, messicana, era ricoverata all’ospedale Leicester Royal Infirmary e ha trascorso i suoi ultimi minuti con la figli 49enne Anabel Sharma. Quest’ultima ha poi condiviso sui social l’ultima foto. Maria, infatti, è morta il giorno dopo lo scatto.

L’intera famiglia di Anabel è stata colpita dal nuovo coronavirus dopo che il figlio 12enne ha contratto il virus, dopo essere tornato a scuola a settembre. La 49enne ha raccontato la sua storia straziante in tv e, in poco tempo, ha fatto il giro del mondo.

Anabel ha riportato che la madre ha detto tutto ciò che un figlio vorrebbe sentire prima di morire. Inoltre, la donna ha raccontato che la foto è stata scattata quando le era stato riferito che la madre aveva soltanto due giorni di vita.

Il decesso di Maria è avvenuto il 1° novembre scorso, dopo due settimane di ricovero in ospedale. Anabel, invece, è stata dimessa dall’ospedale a dicembre ma i suoi polmoni sono rimasti gravemente danneggiati e ora ha bisogno dell’ossigeno per muoversi. Anabel ora mette in guardia gli altri sui pericoloi del coronavirus e raccomanda di seguire le regole anche in famiglia.