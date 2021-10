È successo nel Torinese

A Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, un uomo è entrato in un bar e ha ucciso una ragazza a coltellate. Altre due persone sono state ferite, ma non sono in gravi condizioni. I carabinieri di Pinerolo hanno tratto in arresto un uomo, ritenuto responsabile. L’omicidio è avvenuto intorno all’1.30 della notte scorsa.

L’arrestato è un 34enne di origini marocchine, in regola con il permesso di soggiorno e residente a Luserna SanGiovanni, mentre la vittima è una 44enne, Carmen De Giorgi. L’aggressione è avvenuta in un locale, il bar Primavera, al civico 46 di via I Maggio.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, disoccupato, era seduto al tavolo del bar insieme alla vittima e due amiche, quando – per motivi ancora da accertare – ha colpito a morte la donna, che avrebbe respinto alcune sue avances, ferendo le altre due in modo non grave. L’uomo si è dato poi alla fuga ma è stato arrestato dai militari: ha usato un coltello con una lama di 30 centimetri, trovato e sequetrato.