È successo a Torino

Dramma a Torino. Un uomo di 68 anni, rimasto bloccato nell’ascensore del palazzo della sua abitazione, ha forzato le porte per liberarsi ma è poi caduto nel vuoto ed è morto.

Il tutto è avvenuto ieri, mercoledì 3 giugno, intorno alle 13.30, in via Castagnevizza, sotto agli occhi di un altro condomino, intervenuto per prestargli soccorso e che poi ha lanciato l’allarme.

Si è appreso che il 68enne ha tentato di uscire dal vano dell’ascensore ma, invece di atterrare sul pianerottolo, è precipitato nel vuoto, nel vano tecnico della cabina, deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito quanto successo. La viittima stava provando a raggiungere i contatori della corrente elettrica malfunzionanti (tuttavia, era in corso un blackout in alcune vie del capoluogo piemontese) ma è rimato bloccato in ascensore tra il 4° e il 5° piano del palazzo. Aiutato da un vicino, l’uomo avrebbe tentato di uscire dal vano dell’ascensore ma, forse per imperizia, è caduto nel vuoto.