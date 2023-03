In provincia di Torino

Un 15enne ha preparato una torta all’hashish e dieci persone sono finite in ospedale. L’assurdo fatto è avvenuto a Bricherasio, in provincia di Torino: il minore è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio.

Il 15enne, ospite con i genitori a casa di amici, ha preparato il dolce e dieci persone, dopo averlo mangiato, sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari.

Nessuno è risultato in pericolo di vita: tutti i commensali sono stati già dimessi. Il giovane chef ha consegnato spontaneamente ai carabinieri intervenuti circa 35 grammi di hashish.

Cos’è l’hashish?

L’hashish è una sostanza psicoattiva prodotta dalla compressione e dal riscaldamento della resina delle piante di cannabis. La resina si accumula sulle foglie e sui fiori della pianta e contiene elevati livelli di cannabinoidi come il THC (tetraidrocannabinolo) che è il principale composto psicoattivo della cannabis.

L’hashish viene solitamente fumato in un bong, in una pipa o miscelato con tabacco e fumato in una sigaretta, nota come “joint”. Può anche essere utilizzato per preparare alimenti ed estratti come il “budder” e l'”olio di hashish”.

L’hashish è considerato una sostanza sotto controllo in molti Paesi a causa delle sue proprietà psicoattive e del potenziale per abuso e dipendenza. L’uso di hashish può avere effetti a breve termine come l’aumento dell’appetito, la riduzione dell’ansia e la distorsione della percezione sensoriale, ma può anche causare effetti a lungo termine sulla salute mentale e fisica.