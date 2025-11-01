Dramma a Torre del Greco

Nella notte tra venerdì e sabato, un tragico incidente ha stroncato la vita di un agente in servizio. Aniello Scarpati, 47 anni, padre di famiglia e assistente capo coordinatore presso il commissariato di Torre del Greco, è morto sul colpo. Ferito gravemente un collega.

Un drammatico incidente ha sconvolto Torre del Greco nelle prime ore della notte. Attorno alle 2 del mattino, lungo viale Europa, una volante della Polizia di Stato si è scontrata violentemente con un altro veicolo. L’impatto è stato fatale per Aniello Scarpati, poliziotto 47enne originario di Portici e residente a Ercolano. L’agente, in servizio nel commissariato cittadino, ha perso la vita sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dalla vettura e precipitato in un dirupo profondo circa 10 metri.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla Questura di Napoli, la pattuglia si trovava impegnata in un’attività operativa quando una BMW X4 di grossa cilindrata avrebbe invaso la corsia opposta. L’urto frontale è stato violentissimo. Scarpati si trovava all’interno della volante e, a causa dell’impatto, sarebbe stato catapultato fuori dall’abitacolo. Non c’è stato nulla da fare.

Il collega sopravvissuto, ma ferito gravemente

Il secondo agente che si trovava a bordo della volante è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi: ha subito lesioni agli organi interni ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia si è recato anche il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, per testimoniare personalmente la vicinanza dell’istituzione ai familiari dell’agente caduto.

Prime ricostruzioni: incidente, non inseguimento

Le indagini sono state avviate immediatamente e si sono protratte per l’intera notte. Inizialmente si era ipotizzato che l’incidente potesse essere avvenuto durante un inseguimento. Tuttavia, con il passare delle ore, questa ipotesi ha perso consistenza.

Gli inquirenti propendono ora per una perdita di controllo del SUV che ha improvvisamente invaso la corsia opposta. Il luogo dello scontro, nei pressi della zona delle Ferrovie dello Stato, ha reso l’episodio ancora più drammatico: la volante, dopo l’urto, è finita in un dirupo adiacente alla carreggiata. La dinamica precisa è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Il conducente del SUV, una BMW X4, si sarebbe reso irreperibile subito dopo l’impatto. All’interno del veicolo vi erano altre persone, tra cui alcuni minorenni, che hanno riportato soltanto lievi ferite. Al momento, la polizia sta analizzando le varie testimonianze e verificando le posizioni di chi si trovava a bordo della BMW.

Il messaggio del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto esprimere il suo cordoglio con un messaggio ufficiale indirizzato al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani. Le parole del Capo dello Stato sono toccanti e piene di rispetto per il lavoro svolto dagli agenti:

“Ho appreso la notizia dell’incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione”.

Una famiglia spezzata: il ricordo di Aniello Scarpati

Aniello Scarpati non era solo un poliziotto: era un padre di tre figli, un marito, un uomo amato e stimato da colleghi e amici. Originario di Portici, viveva a Ercolano e prestava servizio nel commissariato di Torre del Greco. Il suo impegno quotidiano era riconosciuto da tutti come serio, leale e professionale.

Cosa succede ora: indagini in corso e attesa per la verità

Le autorità stanno continuando a indagare per fare piena luce sull’accaduto. Al centro dell’inchiesta, oltre alla dinamica dell’incidente, c’è ora la ricerca del conducente del SUV, al momento irreperibile. Le testimonianze dei minorenni presenti a bordo potrebbero rivelarsi decisive. Sarà fondamentale stabilire se ci siano state responsabilità penali, omissioni di soccorso o guida in stato di alterazione.