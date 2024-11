Dramma a Perugia

Un bambino di dieci anni è morto la scorsa notte all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo essere caduto dal balcone di casa alla periferia della città, nella frazione di Castel del Piano. Le cause dell’incidente restano ancora poco chiare: le prime ipotesi suggeriscono che il piccolo si sia sporto dalla ringhiera del balcone per guardare qualcosa o qualcuno, ma abbia perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto.

Intervento del 118 e trasporto in gravi condizioni

Immediatamente soccorso dal personale del 118, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in condizioni critiche. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, il piccolo non è riuscito a superare la notte.

Indagini della polizia in corso

Sul tragico incidente sono in corso le indagini della polizia per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, però, non sono emerse responsabilità di terze persone. Gli inquirenti continuano a verificare se ci siano ulteriori dettagli che possano aiutare a comprendere le circostanze della caduta.