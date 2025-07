Dramma in Vietnam

Oggi, sabato 19 luglio, un’imbarcazione turistica, la Wonder Sea, si è capovolta nella baia di Ha Long, una delle principali attrazioni del Vietnam, durante un’escursione turistica. La tragedia, causata da una tempesta improvvisa, ha provocato la morte di almeno 28 persone, tra cui otto bambini, e lasciato 23 dispersi. A bordo si trovavano 48 turisti e cinque membri dell’equipaggio, per un totale di 53 persone. Le squadre di soccorso, composte da guardie di frontiera, marina e autorità portuali, hanno salvato 11 persone e recuperato 28 corpi, ma le operazioni di ricerca continuano in condizioni meteo avverse.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 ora locale, quando forti venti, piogge intense e fulmini, associati all’avvicinamento dello Storm Wipha nel Mar Cinese Meridionale, hanno colpito l’imbarcazione. Secondo il sito di notizie VNExpress, la Wonder Sea si è ribaltata a causa delle raffiche di vento, perdendo il segnale GPS alle 14:05. Le condizioni di scarsa visibilità e il mare agitato hanno complicato le operazioni di salvataggio. Un ragazzo di 14 anni, intrappolato per quattro ore nel relitto capovolto, è tra i sopravvissuti.

I passeggeri: famiglie da Hanoi

La maggior parte dei passeggeri erano turisti provenienti da Hanoi, la capitale del Vietnam, tra cui circa 20 bambini. Le famiglie avevano scelto la baia di Ha Long, sito patrimonio dell’UNESCO, per una gita turistica tra le sue acque turchesi e le isole calcaree coperte di vegetazione. Le autorità non hanno ancora comunicato ufficialmente la nazionalità dei turisti, mentre le squadre di emergenza continuano a cercare i dispersi senza sosta.

Sforzi di salvataggio intensi

Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Guardia di frontiera di Quang Ninh, dalla marina e dalle autorità portuali, hanno coinvolto 27 imbarcazioni e due mezzi di soccorso specializzati. Entro le 20:30 di sabato, le squadre hanno recuperato 28 corpi, di cui otto appartenevano a bambini, come riportato dall’agenzia di stampa statale Vietnam News Agency. Le ricerche proseguono nonostante le condizioni meteo avverse, con l’obiettivo di localizzare i 23 dispersi.

L’impatto dello Storm Wipha

La tragedia si è verificata mentre lo Storm Wipha, il terzo tifone a colpire il Mar Cinese Meridionale nel 2025, si avvicinava alla costa settentrionale del Vietnam. Le previsioni meteo nazionali indicano che la tempesta raggiungerà la regione di Ha Long Bay all’inizio della prossima settimana, aggravando le condizioni per le operazioni di salvataggio. Le autorità hanno segnalato che il maltempo ha già causato disagi, con nove voli in arrivo deviati dall’aeroporto di Noi Bai e tre voli in partenza fermati a causa delle condizioni atmosferiche.

Ha Long Bay: una meta iconica colpita dalla tragedia

La baia di Ha Long, celebre per le sue acque verde smeraldo e le migliaia di isole calcaree, attira ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Questo sito, dichiarato patrimonio dell’UNESCO, rappresenta una delle principali destinazioni turistiche del Vietnam. Le autorità locali stanno indagando per verificare se l’imbarcazione rispettasse le normative di sicurezza e se le condizioni meteo fossero state adeguatamente valutate prima della partenza.