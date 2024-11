Grave incidente stradale sulla Statale 130 a Iglesias

Un drammatico incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo la Statale 130, nei pressi dello svincolo per Iglesias. Intorno all’una, il violento impatto tra uno scooter Yamaha Booster 50 e una Range Rover Evoque ha tolto la vita a due giovani di 17 anni, Aurora Marcia e Riccardo Lai. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dei ragazzi.

La dinamica dell’incidente sotto indagine

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani viaggiavano sullo scooter quando si sono scontrati con l’auto, condotta da un uomo di 32 anni residente a Gonnesa. L’uomo, rimasto illeso, è apparso sotto shock e ha rifiutato le cure mediche insieme agli altri passeggeri del veicolo. Le autorità hanno posto sotto sequestro entrambi i mezzi e i carabinieri della compagnia di Iglesias stanno conducendo approfonditi rilievi per accertare le cause e le responsabilità dell’incidente.

Le salme dei due giovani sono state trasferite presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Iglesias, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Lutto cittadino proclamato dal sindaco Mauro Usai

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Iglesias. Il sindaco Mauro Usai ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite. “In segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite”, ha dichiarato Usai, annunciando che le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta e che le scuole medie superiori di primo e secondo grado resteranno chiuse durante il giorno dei funerali.

Tutte le manifestazioni pubbliche saranno sospese. “Si invitano i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive a esprimere, nelle forme ritenute opportune, la propria partecipazione al cordoglio. La comunità di Iglesias si stringe attorno alle famiglie di Aurora e Riccardo, condividendo il loro immenso dolore e offrendo tutto il sostegno possibile in questo momento di profonda tristezza”, si legge in una nota ufficiale del Comune.