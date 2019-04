Tragedia dopo la discoteca

Tragedia in Emilia Romagna, un giovane di 20 anni dopo una serata in discoteca. Il palermitano, Liborio Vetrano, ha perso la vita a Correggio, alle porte di Reggio Emilia.

La tragedia si è consumata all’alba di oggi. Il ragazzo si trovava su una Fiat Punto insieme ad altri quattro giovani.

Per cause ancora da accertare la macchina dopo una sbandata è finita nelle acque di un canale. Immediati i soccorsi con l’arrivo di ambulanze, personale sanitario e vigili del fuoco.

Il conducente e altri tre sono riusciti a rompere il vetro dei finestrini e a uscire dalla vettura – come si legge sul Resto del Carlino – invece, per il palermitano, rimasto bloccato nell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare. Gli altri giovani sono stati portati in ospedale, se la caveranno.

Secondo una prima ricostruzione il gruppo stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca a Carpi. L’auto è stata sequestrata, mentre la salma del 20enne palermitano è stata messa a disposizione della Procura reggiana.