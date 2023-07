In Francia

Domenica pomeriggio, 30 luglio, al parco Wonderland di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, nel sud della Francia, si è verificata una tragedia. Un uomo di 35 anni ha perso la vita, mentre sua figlia di 3 anni e mezzo è rimasta gravemente ferita, a causa dell’inaspettata violenza del vento che ha colpito una giostra gonfiabile.

La giostra trascinata dal vento

L’incidente è avvenuto quando una grande struttura gonfiabile, lunga e larga circa 20 metri, è stata sbalzata via dal vento per circa 50 metri. In quel tragico momento, padre e figlia si trovavano sulla giostra, e sono stati catapultati violentemente al suolo a causa della forza del vento.

Le gravi conseguenze dell’incidente

I soccorsi sono giunti tempestivamente, ma purtroppo, l’uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Gli operatori sono stati in grado di far riprendere l’attività cardiaca prima del trasporto in ospedale, ma i traumi subiti nell’impatto si sono rivelati troppo gravi, e il 35enne è deceduto in ospedale nella stessa serata del 30 luglio. La figlia, gravemente ferita, è stata anch’essa trasportata in elicottero all’ospedale di Marsiglia.

Il vento e le circostanze meteorologiche

Secondo quanto riportato da Météo-France, durante il momento dell’incidente, le raffiche di vento soffiavano a circa 55 km/h nella zona.

Le dichiarazioni del parco acquatico

Sulla pagina Facebook ufficiale del parco, i dirigenti hanno annunciato la chiusura del parco per due giorni in segno di solidarietà alle vittime e alle famiglie coinvolte nell’incidente. Hanno inoltre indicato la causa dell’incidente come “un devastante e inaspettato tornado”, affermando di essere “devastati” da quanto accaduto.