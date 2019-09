Illeso, ma sotto shock il pilota australiano Alex Peroni, 'incidente nella gara di Formula 3

Tragedia sfiorata sul circuito di Monza, durante la gara delle F3: la monoposto del diciannovenne australiano Alex Peroni è letteralmente decollata, dopo essere salita su un cordolo, e dopo una piroetta in aria si è schiantata sulle barriere di sicurezza.

Visibilmente sotto shock, Peroni, è comunque tornato ai box con le sue gambe, assistito dai sanitari del circuito brianzolo dove domani si correrà il gp d’Italia di Formula 1.

Alex Peroni pilata Ok! Incredible incident! pic.twitter.com/9OFax9SNxV — Medici in Pista (@medicinpista) September 7, 2019

La gara è poi continuata e si è conclusa con la presenza dela safety car in pista.

Il mondo dell’automobilismo è ancora sconvolto per la morte del giovane pilota francese di F2 Antonhone Hubert, a Spa Francorchamps, la settimana scorsa, in un incidente che ha coinvolto anche lo statunitense Juan Manuel Correa, in coma in un ospedale di Londra, le cui condizioni, come ha fatto sapere la sua famiglia, si sono ulteriormente aggravate, nelle ultime ore.