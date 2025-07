In provincia di Brescia

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 luglio, un velivolo ultraleggero è precipitato tragicamente sul raccordo autostradale Corda Molle, che collega l’autostrada A4 alla A21, nei pressi di Azzano Mella, in provincia di Brescia. L’incidente, avvenuto poco dopo le 12:20, ha causato la morte delle due persone a bordo, un uomo e una donna, i cui corpi sono stati carbonizzati a seguito dell’incendio divampato subito dopo lo schianto.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’ultraleggero è precipitato sulla strada provinciale 19, in corrispondenza del raccordo autostradale tra Flero e Azzano Mella, lungo la carreggiata in direzione Milano. L’impatto con il terreno è stato devastante: il velivolo ha preso fuoco immediatamente, lasciando poche speranze di sopravvivenza ai suoi occupanti. I resti dell’aereo, sparsi sull’asfalto, hanno danneggiato alcuni veicoli in transito, tra cui un’auto e un furgone. Nessun automobilista è rimasto ferito gravemente, ma due conducenti, un uomo di 56 anni e uno di 49 anni, sono stati coinvolti nell’incidente. Il primo, apparentemente illeso, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Poliambulanza di Brescia, mentre il secondo ha rifiutato le cure mediche dopo essere stato valutato sul posto.

Intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente, e sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha inviato un elisoccorso dal Civile di Brescia, un’automedica e un’ambulanza per prestare assistenza. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri di Brescia e la polizia stradale hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’evento. La presenza di detriti e il rogo hanno reso complesse le operazioni di soccorso, ma l’intervento coordinato ha permesso di gestire la situazione con rapidità.

Impatto sulla viabilità

L’incidente ha avuto un forte impatto sulla circolazione. Il raccordo Corda Molle, che collega l’A4 all’A21, è stato chiuso in entrambe le direzioni, causando ingenti disagi al traffico. Anche l’accesso al raccordo da Azzano Mella in direzione Milano è stato bloccato. La strada provinciale 19, interessata dallo schianto, è rimasta parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. I vigili del fuoco hanno continuato a operare sul posto dalle 13:00 per garantire la sicurezza e rimuovere i detriti, mentre le autorità hanno deviato il traffico su percorsi alternativi, generando code e rallentamenti nell’area.

Le vittime e le indagini

Le due persone a bordo dell’ultraleggero, identificate come un uomo e una donna, non sono ancora state identificate ufficialmente. Le autorità stanno lavorando per determinare le loro generalità e ricostruire il contesto dell’incidente. Non è ancora chiaro da dove il velivolo fosse decollato, e le indagini sono in corso per accertare le cause dello schianto. Gli investigatori stanno analizzando i resti del velivolo e raccogliendo testimonianze per comprendere se l’incidente sia stato causato da un guasto meccanico, un errore umano o altre circostanze.

Foto: Virgilio Notizie.