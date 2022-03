Dramma in provincia di Trento

A Castello Molina di Fiemme, comune della provincia di Trento, in una zona boschiva, sono stati trovati morti un uomo e una donna, marito e moglie.

Sul posto i carabinieri. Stando a una prima ipotesi, si tratterebbe di un omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e i motivi del gesto. Sarà disposta l’autopsia. A trovare i corpi, ai margini del bosco in località Dos dei Cavai, nei pressi dell’Atritur Maso Pertica, sono stati due dei tre figli della coppia, ventenni, ora ricoverati in stato di shock all’ospedale di Cavalese.

Si è appreso che l’uomo, Mauro Moser, aveva 56 anni, mentre la donna, Viviana Micheluzzi, 51 e faceva l’apicoltrice, raggiunta da due colpi di pistola. Moser, poi, si è ucciso, rivolgendosi contro la stessa arma. Le indagini sono in mano alla Procura di Trento. Foto da GiornaleTrentino.it.