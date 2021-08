È successo in provincia di Bergamo

Omicidio a Treviglio, in provincia di Bergamo.

Una ragazza di 15 anni ha ucciso la madre con una coltellata durante una lite in casa.

La donna, 43 anni, è morta poco dopo essere stata colpita alla schiena con un coltello da cucina. La ragazza è stata trovata in casa dai carabinieri.

Come riportato su Ecodibergamo.it, i carabinieri sarebbero stati chiamati dalla stessa ragazza. Per la donna, M.G., non c’è stato nulla da fare: la coltellata alla schiena è stata fatale.

La 15enne è stata portata in caserma mentre il corpo della madre è stato trasferito alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e, nei prossimi giorni, sarà effettuata l’autopsia.

Yuri Imeri, sindaco della cittadina, giunto sul posto, ha affermato: «Una notizia che colpisce profondamente tutta la comunità. Non ci sono commenti da fare in questo momento ma solo stare in rispettoso silenzio».