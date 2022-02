È successo a Treviglio (Brescia)

Dramma nel giorno di San Valentino a Treviglio, comune di 30mila abitanti della provincia di Bergamo.

Una donna di 85 anni, Erminia Dossi, ha avuto un attacco di cuore ed è morta al cimitero, sulla tomba del marito, dove si era recata per portarle un mazzo di fiori per la ricorrenza della festa degli innamorati.

La donna, come raccontato dal Corriere della Sera, si recava tutti i giorni al cimitero per visitare la tomba del marito, Giacomo Bonacina, con cui ha avuto sette figli, scomparso 40 anni fa. L’85enne, tra l’altro, aveva deciso di trasferirsi vicino al cimitero, in via Beato Angelico, proprio per stare più vicina al defunto.

Ieri, però, l’ultima visita della donna, originaria di Fara d’Adda, trovata riversa sulla tomba del consorte poco dopo le 13. Stando ai primi accertamenti, Erminia Dossi ha avuto un infarto e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 16 febbraio.