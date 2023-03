In provincia di Treviso

Incidente stradale mortale in provincia di Treviso, al Gorgo al Monticano.

Due giovanissime, di 19 e 17 anni, Eralda Spahillari (nella foto) e Barbara Brotto, hanno perso la vita. Le due vittime si trovavano a bordo di una BMW 420 assieme a due coetanei, che sono rimasti gravemente feriti. L’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un platano, in via Sant’Antonino.

Al volante c’era un 19nne di Pordenone, ora ricoverato nell’ospedale di Treviso, mentre l’altro ferito, un 17enne di Motta di Livenza, è stato trasferito nell’ospedale di Mestre.

I carabinieri hanno effettuato sul posto i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e hanno raccolto la testimonianza di alcuni amici dei quattro giovani, che erano a bordo di un’altra vettura sulla stessa strada.

I Vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la l’auto ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto le due vittime e i due feriti.

Si è appreso che i giovani si stavano recando a trascorrere la serata in zona.