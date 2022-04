È successo in provincia di Treviso

Incidente stradale mortale sulla Pontebbana, in provincia di Treviso. Un’auto, intorno alle 5.40 di stamattina, con a bordo quattro giovani, tra i 22 e i 23 anni, è uscita di strada autonomamente, al confine tra Spresiano e Ponte della Priula.

Una ragazza di 23 anni, seduta sul sedile posteriore, è morta. Gli altri occupanti del mezzo, una Volkswagen Golf, sono rimasti feriti e non sono in pericolo di vita. L’auto viaggiava verso Conegliano e il conducente ha perso il controllo del mezzo. Sono intervenuti SUEM, vigili del fuoco e polizia stradale. Per la giovane non c’era più nulla da fare, gli altri sono ricoverati all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Stando alla ricostruzione della polizia stradale l’autovettura, per cause da accertare, è uscita dalla carreggiata terminando la corsa contro un platano a bordo strada.

Come riportato su IlGazzettino, la vittima si chiamava Samira Fakihi, resisente a Mareno di Piave. Gli altri hanno avuto lesioni di media gravità.