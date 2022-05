È successo in provincia di Treviso

Nel Trevigiano, in Veneto, il 17enne Davide Pavan è morto dopo essere stato investito da un auto, mentre stava rientrando in casa. Si trovava a bordo della propria moto. A bordo dell’auto c’era un 28enne, un poliziotto, in servizio alla Questura di Trevisto, posto agli arresti domiciliari nella sua casa di Montebelluna.

Gli accertamenti alcolimetrici hanno rilevato nell’uomo un tasso di positività superiore ai limiti di legge. I due veicoli del sinistro sono stati sequestrati. Il ragazzo è stato scaraventato a decine di metri di distanza dal luogo dell’incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri a Paese.

Come si apprende da TrevisoToday.it, Davide Pavan, originario di Morgani, è morto sul colpo, mentre il guidatore dell’autovettura è stato portato in ospedale per accertamenti. La salma del giovane è stata posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La vittima era un grande appassionato di moto: domenica scosa aveva accompagnato la fidanzata a casa e stava rincasando.