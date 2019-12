A Trieste.

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Trieste con l’accusa di avere sputato addosso a diversi passanti nella stazione.

Si tratta di un cittadino romeno, già destinatario in passato di un provvedimento di Daspo urbano.

La PolFer è intervenuta dopo la denuncia di alcune persone riguardo un uomo che aveva sputato addosso ai passanti nella stazione ferroviaria. Individuato dagli agenti, l’uomo ha cercato di sfuggire alla cattura, ha insultato i poliziotti ed è stato arrestato per resistenza e oltraggio.

Come riportato su TriestePrima.it, sono state molte, negli scorsi giorni, le testimonianze di persone che hanno ricevuto uno sputo.

Ha raccontato una giovane: «Nell’atrio della stazione un uomo passa e mi sputa in faccia. Pochi minuti prima era successo ad un’altra ragazza. In cinque anni non mi è mai successa una cosa simile», e ha parlato di «un uomo basso, moro e che veste un piumino nero e dei jeans».

Un’altra, dopo essersi recata alla Polizia Ferroviaria per denunciare l’accaduto, ha affermato: «Mi hanno riferito che pochi minuti prima era successo ad un’altra ragazza. Conoscendo l’individuo si erano già attivati per rintracciarlo. Non ho nemmeno visto il suo volto, sono corsa a lavarmi la faccia e a segnalarlo alle forze dell’ordine».