Aveva 25 anni

È stata trovata morta, nel suo appartamento, la modella tedesca Kasia Lenhardt .

. Nota per avere avuto una relazione con il calciatore Jerome Boateng .

. Si ipotizza il suicidio.

Kasia Lenhardt, modella di 25 anni, è stata trovata morta ieri sera, martedì 9 febbraio, nella sua casa nel quartiere Charlottenburg di Berlino.

Nata in Polonia, la Lenhardt è diventata famosa nel 2012 per la sua partecipazione alla sfilata di Heidi Klum Germany’s Next Top Model. La polizia di Berlino ha fatto sapere che, nell’appartamento, non è stato trovato alcun segno di infrazione, ipotizzando, quindi, il suicidio. Kasia Lenhardt era nota nche per la relazione con il 32enne terzino tedesco del Bayern Monaco Jerome Boateng, fratello minore di Kevin Prince (ex del Milan e oggi al Monza) terminata lo scorso 2 febbraio dopo quindici mesi.

Dopo la separazione il caliatore su Instagram ha scritto: «Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica giusta». E ancora: «Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng».