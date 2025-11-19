Un progetto ambizioso a 25 minuti da Malé

Un progetto con 80 ville e investimenti digitali: alle Maldive nascerà il primo Trump International Hotel dell’arcipelago.

La famiglia Trump firma un nuovo capitolo nel settore dell’ospitalità di lusso. Entro la fine del 2028, infatti, aprirà il primo Trump International Hotel alle Maldive, un resort extra-lusso con 80 ville tra spiaggia e palafitte sull’acqua. Il progetto, realizzato in collaborazione con lo sviluppatore immobiliare Dar Global, promette di alzare l’asticella dell’esclusività in uno dei paradisi turistici più ambiti al mondo.

Un progetto ambizioso a 25 minuti da Malé

Il resort sorgerà a breve distanza dalla capitale Malé, raggiungibile in soli 25 minuti di motoscafo. Le prime immagini concettuali rilasciate mostrano ville moderne sospese sull’acqua, con ampie vetrate e terrazze curve affacciate su piscine private. Un design studiato per attrarre un pubblico internazionale in cerca del massimo della privacy, raffinatezza e comfort.

Il Trump International Hotel Maldives sarà il primo del gruppo nell’arcipelago e intende posizionarsi tra le mete più esclusive dell’Oceano Indiano.

Eric Trump: “Un nuovo standard di lusso e innovazione”

A presentare il progetto è stato Eric Trump, vicepresidente esecutivo della Trump Organization insieme al fratello Donald Trump Jr. «Siamo entusiasti di portare il marchio Trump alle Maldive in collaborazione con Dar Global», ha dichiarato Eric.

Nel descrivere la visione dell’azienda, ha aggiunto: «Questo sviluppo non solo ridefinirà il concetto di lusso nella regione, ma stabilirà anche un nuovo punto di riferimento per l’innovazione negli investimenti immobiliari attraverso la tokenizzazione».

Secondo quanto riportato dal Financial Times, si tratta del primo progetto di ospitalità di lusso al mondo a essere tokenizzato, ovvero frazionato digitalmente per consentire agli investitori di acquistare e vendere “quote” del resort tramite blockchain o strumenti simili.

Dar Global: “Stiamo trasformando il modo di investire nell’hospitality”

A sottolineare l’aspetto tecnologico e strategico dell’operazione è stato anche Ziad El Chaar, CEO di Dar Global.

«Dar Global continua a superare i confini, dallo sviluppo di destinazioni di livello mondiale all’adozione di nuove strutture di investimento.

Tokenizzare lo sviluppo del Trump International Hotel Maldives rappresenta un primato globale, che fonde lusso, innovazione e tecnologia in un modo destinato a trasformare il modo in cui il mondo investe nell’hospitality».

La tokenizzazione in ambito immobiliare è una tendenza emergente, ma questo progetto segna uno dei primi esempi nel contesto dell’hotellerie di lusso. Gli investitori potranno partecipare al progetto senza acquistare interamente una villa o un asset fisico, ma attraverso porzioni digitali vendibili e scambiabili.

Il ritorno del brand Trump nel panorama globale

Sebbene Donald Trump si sia dimesso dalla guida della Trump Organization prima di insediarsi alla Casa Bianca nel 2017, il suo nome continua a essere al centro delle strategie del gruppo, ora guidato in prima linea dai figli Eric e Donald Jr. Attualmente, il marchio Trump è presente in tutto il mondo con hotel, resort e residenze di lusso, da New York all’Irlanda.

Numerosi altri progetti sono in fase di realizzazione, tra cui:

Un complesso residenziale e golfistico a Riad, in Arabia Saudita;

Un hotel con campo da golf a Bali, Indonesia;

Nuovi sviluppi residenziali e alberghieri a Dubai.

Il progetto delle Maldive rappresenta dunque un tassello strategico nel rafforzamento della presenza globale del brand nel segmento dell’extra-lusso.

Cos’è la tokenizzazione?

La tokenizzazione è un processo che consente di trasformare un bene fisico o digitale in una rappresentazione digitale chiamata token, registrata su una blockchain. Ogni token rappresenta una quota del bene sottostante e può essere scambiato, trasferito o detenuto come forma di partecipazione. Nel mercato immobiliare, questa tecnologia sta rivoluzionando il modo in cui gli investitori accedono e gestiscono le proprietà.

Attraverso la tokenizzazione di un immobile, per esempio un edificio o un complesso residenziale, è possibile suddividerne il valore in molteplici token digitali, ognuno corrispondente a una frazione dell’immobile stesso. Ciò consente di abbassare la soglia di ingresso agli investimenti immobiliari, rendendo possibile la partecipazione anche con capitali più ridotti. Inoltre, la blockchain garantisce trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle transazioni, eliminando la necessità di intermediari tradizionali e riducendo i tempi burocratici.

La tokenizzazione, quindi, unisce il mondo fisico dell’immobiliare con quello digitale della finanza decentralizzata, aprendo la strada a nuove opportunità di investimento e liquidità. Con l’evoluzione delle normative e l’adozione di piattaforme affidabili, il mercato immobiliare tokenizzato promette di diventare una delle applicazioni più concrete della tecnologia blockchain nel prossimo futuro.

Lo sapevi che…?

Le Maldive contano oltre 150 resort di lusso distribuiti su isole private. La concorrenza è altissima, ma la domanda resta in crescita.

Il turismo di alta gamma rappresenta il 70% del PIL maldiviano (dato 2024).

La tokenizzazione immobiliare è una delle frontiere più promettenti dell’economia digitale: secondo Statista, il mercato globale potrebbe superare i 16 miliardi di dollari entro il 2030.

Il Trump International Hotel Maldives sarà uno dei pochissimi resort a marchio americano nelle Maldive.

Il design delle ville è ispirato al concetto di “tranquillità visiva”, con predominanza di forme curve e materiali naturali.

FAQ – Domande frequenti

Cosa significa che il resort sarà “tokenizzato”?

Significa che sarà possibile investire nel progetto acquistando quote digitali, come se fossero azioni, attraverso tecnologie come la blockchain.

Quando aprirà il Trump International Hotel Maldives?

L’apertura è prevista entro la fine del 2028, salvo ritardi nella realizzazione.

Donald Trump è coinvolto nel progetto?

No. Donald Trump ha lasciato la guida della Trump Organization nel 2017, ma il suo nome resta legato al brand. A occuparsi del progetto sono i figli Eric e Donald Jr.

Quante ville avrà il resort?

Il resort avrà circa 80 ville, suddivise tra quelle sulla spiaggia e quelle sospese sull’acqua, con design moderno e dotazioni di lusso.

Dove si trova il resort rispetto a Malé?

Si trova a 25 minuti in motoscafo dalla capitale delle Maldive, Malé.