15enne precipita dal 4° piano per recuperare lo smartphone

Redazione di

02/11/2022

In Turchia una telecamera di videosorveglianza ha catturato il terribile momento in cui un’adolescente precipita da un palazzo mentre stava cercando di recuperare il suo smartphone. Lo riporta The New York Post, pubblicando lo scioccante filmato.

Il dramma è avvenuto il 12 ottobre scorso. Alla 15enne Melike Gun Kanavuzlar è sfuggito il telefonino mentre si trovava in un palazzo di Ortaca, nella provincia di Mugla. La giovane ha tentato di recuperarlo ma ha perso l’equilibrio ed è caduta dal quarto piano, impattando sul marciapiede sottostante.

Tutto documentato da un video, dalla durata di 11 secondi, che comincia con una donna che passeggia e si accorge dapprima dello smartphone che finisce a terra e subito dopo della ragazza precipitata, mettendosi le mani sul volto e allontanandosi disperata dal luogo della tragedia.

L’adolescente è stata portata d’urgenza in un ospedale del posto in condizioni critiche, poi è stata trasferita in un’unità di terapia intensiva a Mugla. Il suo cuore ha smesso di battere 18 giorni dopo e i funerali si sono celebrati il 30 ottobre.