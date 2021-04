È successo in Australia

Un uomo in vacanza è stato attaccato da un polpo su una spiaggia australiana.

Come raccontato su LadBible.com, Lance Karleston, in vacanza in un resort del Western Australia, era con la figlia di due anni quando si è imbattuto nella creatura a otto zampe.

Il 34enne, che inizialmente ha creduto di trovarsi di fronte a una razza, ha visto il polpo ‘litigare’ con un gabbiano e poi si è rivolto rapidamente contro di lui e la figlia, come mostrato anche da una clip.

L’uomo ha raccontato al Daily Mail: «All’inizio ho pensato che fosse una razza. Ma poi ho visto i tentacoli del polpo uscire dall’acqua e scagliarsi contro un gabbiano. Ho camminato con mia figlia in braccio fino al polpo e ho girato il video e il polpo si è scagliato contro noi due».

Nel corso della giornata, poi, Lance, durante una nuotata con gli occhiali, ha sentito uno schiaffo massico e improvviso sul braccio, seguito da una dolorosa sensazione al collo e alla schiena: «I miei occhiali erano troppo appannati per vedere cosa fosse successo e sono tornato a riva a nuoto dolorante».

Quando l’uomo è riuscito a uscire dall’acqua, esaminando da vicino le ferite, ha notato le impronte dei tentacoli del polpo. Lance ha consiviso quanto successo su Instagram, tuttavia con la premessa che non vuole che i polpi abbiano una cattiva reputazione dopo quello che gli è successo: «Sono preoccupato che le persone vedranno i polpi sotto una luce diversa. Sono creature straordinarie che provano delle forti emozioni», ha detto.

IL VIDEO: