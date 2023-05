Era originario della provincia di Parma

Gabriele Gallani, un giovane turista di 24 anni proveniente dalla provincia di Parma, è stato vittima di annegamento in un canale di Amsterdam, nei Paesi Bassi.

Gallani, originario di Neviano e capitano della squadra di calcio locale Team Traversetolo, che milita in Promozione, si stava godendo una vacanza nella città olandese insieme a un gruppo di amici. Poco prima del suo volo di ritorno in Italia, è caduto in un canale situato vicino a piazza Dam per ragioni ancora da determinare. La polizia di Amsterdam ha lanciato un appello per individuare eventuali testimoni di quanto accaduto, come riportato dalla Gazzetta di Parma.

Il giovane è stato tratto in salvo dai sommozzatori e portato poi in elicottero in ospedale dove, però, è deceduto alcune ore dopo. Nessuno della sua comitiva, una decina di ragazzi, si sarebbe accorto della caduta perché il giovane si era attardato di alcuni passi ma, una volta perso di vista, hanno lanciato subito l’allarme.

Gallani sarebbe dovuto tornare in Italia ieri, sabato 20 maggio, per prendere parte a una partita della sua squadra. Il match è stato annullato.