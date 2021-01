L'omicidio a Brembo di Dalmine (Bergamo)

A Brembo di Dalmine, in provincia di Bergamo, in via Sertorio, è stato ucciso Franco Colleoni vicino al suo ristorante. Stando alle prime informazioni, è stato colpito alla testa. Sul posto i carabinieri di Treviglio, la Polizia Locale, il medico legale e due ambulanze del 118.

Franco Colleoni, ristoratore noto, è stato anche l’ex segretario provinciale della Lega tra il 1999 e il 2004. Il suo corpo, privo di vita, è stato ritrovato stamattina nel cortile della sua casa.

Secondo quanto si è appreso, sul corpo sono stati trovati inequivocabili segni di violenza soprattutto all’altezza del cranio.

Oltre all’attività politica – militante della della Lega, è stato anche assessore provinciale tra il 1995 ed il 1999 – la vittima era un ristorante. Era, infatti, titolare a Dalmine di una trattoria che aveva chiamato Il carroccio. Sulla vicenda indagano per omicidio i carabinieri di Treviglio. Al momento tutte le ipotesi sono aperte: da una rapina degenerata all’omicidi al contesto affettivo.