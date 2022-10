E l'Arabia Saudita dà a Zelensky 400 milioni di dollari in aiuti militari

La Casa Bianca ha annunciato che il presidente degli USA, Joe Biden, ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di aiuti militari da 725 milioni di dollari all’Ucraina.

Tali fondi serviranno per finanziare armi di difesa e l’addestramento militare delle truppe di Kiev.

Nel decreto firmato da Biden si legge: “Con la presente delego al Segretario di Stato l’autorità di dirigere il prelievo fino a 725 milioni di dollari in articoli e servizi di difesa del Dipartimento della Difesa e istruzione e addestramento militare, a fornire assistenza all’Ucraina e prendere le decisioni richieste in tale sezione per dirigere tale prelievo”.

In particolare, il pacchetto di aiuti comprende:

Munizioni aggiuntive per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS);

23.000 colpi di artiglieria da 155 mm;

500 colpi di artiglieria da 155 mm a guida di precisione;

5.000 proiettili da 155 mm di sistemi di mine anti-corazza remote (RAAM);

5.000 armi anticarro;

Missili anti-radiazioni ad alta velocità (HARM);

Più di 200 veicoli a ruote multiuso ad alta mobilità (HMMWV);

Armi leggere e più di 2.000.000 di munizioni per armi leggere;

Forniture mediche.

Da segnalare, infine, che l’Arabia Saudita fornirà 400 milioni di dollari in aiuti umanitari all’Ucraina. Il principe ereditario, Mohammed bin Salman, lo ha comunicato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky con una telefonata che si è svolta ieri, venerdì 4 ottobre. Il principe ereditario ha anche espresso la disponibilità del regno a continuare gli sforzi di mediazione e a sostenere tutto ciò che può aiutare alla de-escalation.