Ne hanno dato notizia i governatori russi delle due regioni

Bombardamento d’artiglieria ucraino in territorio russo, nelle regioni di Kursk e Bryansk. Non ci sarebbero state vittime.

Il governatore di Kursk, Roman Starovoit, ha parlato di colpi di artiglieria diretti contro le località di Rylsk e Krupets. Le guardie di frontiera hanno risposto al fuoco.

Inoltre, colpi di mortaio sono stati sparati anche contro il villaggio di Belaya Berezka, nella regione di Bryansk. Secondo il governatore Alexander Bogomaz, l’obiettivo ucraino era un edificio dell’FSB. Anche in questo caso non ci sarebbero state vittime ma sono state danneggiate le reti di distribuzione idrica ed elettrica.

Spostandoci a Kiev, le autorità della capitale hanno invitato i residenti a non usare l’auto così da risparmiare combustibile per le forze armate: “Se siete tornati nella capitale usate il trasporto pubblico se possibile, coloro che si trovano in un posto sicuro fuori da Kiev aspettino a ritornare”, ha affermato il vicesindaco Mykola Povoroznyk.

Infine, l’ambasciatore britannica, Melinda Simmons, è tornata a Kiev: “È stato un lungo viaggio ma ne è valsa la pena. È così bello essere di nuovo a Kiev”, ha twittato.