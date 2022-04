l'impegno della fondazione patrizio paoletti e unimpresa emilia romagna

Dal 24 febbraio milioni di cittadini ucraini (in maggioranza donne, anziani e bambini) sono fuggiti dal conflitto che ha devastato il loro Paese.

Unimpresa Emilia Romagna aderisce alle azioni a sostegno dei profughi intraprese dalla Fondazione Patrizio Paoletti sin dai primi giorni del conflitto.

Portati i primi aiuti al confine tra Ucraina e Romania

Già da inizio marzo gli operatori dell’associazione hanno portato i primi aiuti raccolti, in prima linea, al confine tra Ucraina e Romania.

Centinaia di persone hanno già donato

La Fondazione Patrizio Paoletti si sta adoperando anche per fornire sostegno alla scolarizzazione dei bambini ucraini, grazie al suo importante background scientifico e pedagogico.

Niente di tutto questo sarebbe successo senza l’aiuto di centinaia di persone che hanno donato denaro, tempo e risorse per portare un sostegno immediato.

Come donare

Per questo Unimpresa Emilia Romagna invita i suoi soci, le aziende, i liberi professionisti e ogni cittadino ad aiutare le vittime di questo conflitto a noi così vicino sostenendo la Fondazione Patrizio Paoletti con una donazione che può essere effettuata collegandosi a questo link.

I bambini sono sempre le prime vittime della guerra: doniamo con il cuore, per aiutare chi non ha colpa.

La Fondazione Patrizio Paoletti

La Fondazione Patrizio Paoletti è un ente no profit e di ricerca nato nel 2000 per volontà di Patrizio Paoletti e di un gruppo di ricercatori, pedagogisti, psicologi, sociologi, medici e imprenditori.

Oggi più di 100.000 sostenitori dell’istituto di ricerca e dei progetti sociali della Fondazione hanno scelto di promuovere la consapevolezza, il benessere e la pace attraverso l’educazione, il più potente mezzo di cambiamento.

Il sostegno ai bambini ucraini e alle loro famiglie

Sul sito della Fondazione Patrizio Paoletti si legge: “La guerra è alle nostre porte. In Ucraina esplodono case e scuole. Bambini, donne e uomini stanno perdendo la vita ora dopo ora. Migliaia di bambini stanno affrontando la morte di familiari, l’allontanamento da luoghi che non saranno mai più come prima, vivendo esperienze devastanti, con ferite fisiche, emotive e psicologiche.

Da subito Fondazione Patrizio Paoletti, la cui mission è coltivare il valore assoluto della pace da più di 21 anni, ha agito intervenendo su 2 fronti: inviare beni di prima necessità, contribuire con i nostri operatori per le operazioni di accoglienza e prima assistenza al confine Romania-Ucraina:

In questi giorni ci stiamo muovendo per mettere in campo tutta la nostra esperienza scientifica e pedagogica per offrire ai bambini ucraini supporto alla scolarizzazione in un processo di accoglienza reciproca e inclusione qui in Italia. Vogliamo contribuire con grande forza a proteggere il benessere psico-fisico delle migliaia di bambini che stanno arrivando nel nostro Paese. Offriremo a loro e ai loro genitori gli strumenti per sviluppare resilienza e ricostruire la loro vita dopo l’evento traumatico della guerra.

Con la tua donazione puoi essere in prima linea per sostenere questa azione fondamentale.

La tua donazione contribuirà a tenere accesa la fiaccola della pace in questo momento buio della nostra storia. Aiuta i rifugiati, alimenta la speranza e la resilienza!”.