Le ultime

Le forze armate ucraine hanno annientato quasi per intero la 35ª armata combinata russa a Izium, nella regione di Kharkiv. Ne ha dato notizia su Telegram il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, riportata da Ukrinform.

Continua, inoltre, la battaglia per Severodonetsk, nella regione di Luhansk. I russi, secondo Serhiy Haidai, il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, hanno subito enorme perdite ed è per questo che stanno rafforzando il contigente. Nel frattempo, l’esercito di Kiev sta provando a respingere gli invasori.

Haidai ha affermato: “La situazione rimane difficile nella regione nel suo insieme e le ostilità sono ora concentrate su Severodonetsk perché l’esercito russo sta usando tutte le sue forze e tutte le sue riserve in quest’area. In precedenza erano riusciti a catturare la maggior parte della città ma ora le nostre forze armate li hanno rimandati indietro perché il nemico sta subendo enormi perdite”.

Anche secondo Study of War, think thank statunitense, le forze del Cremlino continuano ad affrontare “azioni partigiane ucraine” nei territori conquistati e sarebbero falliti gli assalti a sud-est e sud-ovest di Izyum e a ovest di Lyman, mentre non si registrano progressi importanti nell’avanzata verso Slovyansk. Successi russi sono, invece, segnalati nella parte orientale di Severodonetsk ma le forze ucraine continuano a lanciare contrattacchi localizzati sia in città che in periferia.

Infine, secondo le forze armate ucraine, nella regione di Donetsk, la Russia sta sparando contro l’esercito di Kiev lungo l’intera linea di contatto ma il ritmo dell’avanzata russa nell’area è lento perché i militari sono fisicamente esausti e il morale è basso.