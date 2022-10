E Teheran invita gli iraniani a lasciare l'Ucraina

Personale militare iraniano è “sul campo”, in Ucraina, e assiste l’esercito russo con i droni che stanno terrorizzando il Paese, prendendo di mira le centrali elettriche. Lo sostiene il Pentagono.

Pat Ryder, generale di brigata dell’aeronautica degli Stati Uniti, segretario di stampa del Pentagono, ha affermato: “Sappiamo che le forze iraniane sono sul campo in Crimea e assistono il personale militare russo mentre conducono le operazioni con i droni in Ucraina”. Inoltre, la Russia “sta mentendo” quando smentisce di usare droni di fabbricazione iraniana.

Ryder ha spiegato che la Russia si è rivolta a Iran e Corea del Nord per ricevere ulteriori munizioni e armi perché le proprie “si stanno esaurendo”. Mosca, inoltre, ha chiamato Teheran per “esportare il terrore, non solo nella regione del Medio Oriente ma adesso anche in Ucraina”.

Il governo iraniano, però, nega: “L’Iran e la Russia hanno una cooperazione sulla Difesa ma la politica dell’Iran nei confronti del conflitto in Ucraina è di rispettare l’integrità territoriale del Paese e di non mandare armi alle parti coinvolte”. Così il ministro degli Esteri di Teheran Hossein Amirabdollahian in una telefonata a Josep Borrell, alto rappresentante per gli Affari Esteri dell’Unione Europea. E ancora: “L’Iran non invia armamenti alle parti in conflitto in Ucraina e vuole la fine della guerra e degli sfollamenti. Il ministro degli Esteri iraniano ha sottolineato che la Repubblica Islamica si sta impegnando per fermare le ostilità in Ucraina attraverso la diplomazia e consiglia agli europei di considerare la questione con un approccio realistico”.

Infine, può essere considerata un’ulteriore prova di escalation l’invito rivolto dal Ministero degli Esteri iraniani ai propri cittadini di lasciare il Paese e di astenersi dal recarsi in Ucraina: “Si consiglia a tutti i cittadini iraniani di astenersi dal recarsi in questo paese e si consiglia a tutti i cittadini iraniani che vivono in Ucraina di lasciare questo paese per motivi di sicurezza e per non mettere a rischio la propria vita”.