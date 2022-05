A Leopoli

Un’infermiera ucraina, che ha perso entrambe le gambe a causa di una mina russa, è stata filmata durante il suo primo ballo con il neo marito. Lo racconta ITV.com.

Oksana, 23 anni, e Viktor sono stati ripresi in ospedale, dov’è in cura la donna e dove si è tenuto il ricevimento nuziale.

Secondo un’associazione medica di Leopoli, la 23enne è stata ferita la scorsa settimana quando la coppia, che ha due figli, stava tornando a casa, a Lysychansk, nel Donbass, la regione separatista ucraina dove le forze russe stanno concentrando l’azione bellica con bombardamenti e attacchi via terra.

L’Associazione medica di Leopoli ha raccontato che il giorno in cui Oksana è stata ferita, stava camminando davanti a Viktor e si era “voltata per avvertire il suo fidanzato del pericolo e un secondo dopo una mina è esplosa sotto di lei”, causando la perdita di entrambe le gambe di quattro dita di una mano.

Oksana ha subito quattro operazioni all’ospedale di Lysychansk prima di essere evacuata per essere curata a Dnipro. È stata, poi, trasferita a Leopoli, città vicino al confine con la Polonia, dove si è sposata in attesa di un intervento di protesica. Prima del ricevimento di nozze in ospedale, la coppia, che sta insieme da sei anni, si è sposata all’anagrafe locale.

IL VIDEO: