Lo riferisce la CNN turca

La Russia sarebbe pronta a lavorare a un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. In questo modo i due potrebbero negoziare direttamente un accordo di pace, senza intermediari.

Lo ha riferito la CNN turca, citando fonti del governo di Ankara. Mosca, quindi, avrebbe cambiato posizione su un incontro tra i due leader che potranno “discutere e definire una road map. Le delegazioni possono successivamente lavorare per mettere in pratica questa road map”, hanno affermato le fonti citate dalla CNN turca.

In passato, la Russia aveva parlato di un possibile incontro tra Putin e Zelensky soltanto dopo che i due team di negoziatori avessero messo a punto una road map per la pace.

In attesa di saperne di più, è in corso a Leopoli, in Ucraina, vicino al confine con la Polonia, l’incontro tra Zelensky e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Al centro dell’incontro pure i recenti progressi ottenuti con l’accordo del 22 luglio a Istanbul sui corridoi del grano.