Washington indaga

Gli USA hanno comunicato che un terzo cittadino statunitense è scomparso in Ucraina e non hanno ancora chiesto chiarimenti alla Russia sui due soldati catturati: il 39enne Alexander Drueke e il 27enne Andy Huynh, entrambi originari dell’Alabama.

Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato americano, ha detto alla stampa: “Ad oggi, non abbiamo ancora sollevato la questione con la Federazione Russa. Non abbiamo visto nulla provenire dai russi che indichi che i due siano sotto la loro custodia”. Eppure la CNN, proprio oggi, ha trasmesso la prima foto dei due americani, apparentemente con le mani legate dietro alla schiena. L’immagine è stata diffusa ieri su Telegram dal blogger russo Timofey Vasilyev. La madre di uno dei due, Bunny Druecke, ha commentato “Hanno detto che c’è una foto che sta circolando sui media russi. E stanno lavorando a fondo per verificarlo. Siamo molto fiduciosi”.

Sia Drueke che Huynh, in passato, hanno prestato servizio nelle forze armate statunitensi: Huynh per il Corpo dei Marines e Drueke nelle riserve dell’esercito. I due avrebbero deciso autonomamente di arruolarsi nelle forze militari ucraine. Washington, però, ha spesso detto ai veterani che ci sono modi migliori per aiutare l’Ucraina anziché combattere lì, negando ripetutamente che proprie truppe siano schierate nelle zone di guerra.

Ora, però, la Casa Bianca sta lavorando per saperne di più su Drueke e Huyhn. In più, “ci sono notizie secondo cui un altro americano on si sa dove si trovi… Pensiamo che questo individuo si sia recato in Ucraina per combattere”. Il suo nome è Grady Kurpasi, veterano dei marines. L’ultima volta che si sono avute notizie di Kurpasi è stato fra il 23 e 24 aprile.