Si chiamava Oleksandr Makhov, 36 anni

Oleksandr Makhov, noto giornalista televisivo ucraino, è stato ucciso mercoledì scorso, 4 maggio, dalle truppe russe nella regione di Kharkiv. In molti, tra cui il presidente Volodymyr Zelensky, hanno reso omaggio al reporter sui social media.

Makhov, 36 anni, era noto soprattutto per le sue fotografie nelle zone più calde del conflitto e si era arruolato nell’esercito all’inizio della guerra. Ieri sera, giovedì 5 maggio, la TV ucraina gli ha reso omaggio, così come sui social. Un collega ha scritto: “Questa guerra sporca ha ucciso Oleksandr Makhov, il nostro collega, uno dei migliori giornalisti di guerra, un veterano”. E un altro ha detto: “Aveva una vera personalità ed era molto rispettato. È difficile immaginare che non leggeremo più i suoi messaggi o non lo sentiremo più in TV”.

Makhov aveva già documentato la guerra nel Donbass, cominciata nel 2014. Fervente difensore dell’Uraina, aveva abbandonato la macchina fotografica l’anno successivo per combattere al fianco dei soldati nella regione.

Alla fine di aprile, Makhov ha chiesto alla moglie di sposarlo in prima linea: “Non ho un anello addosso ma ho l’anello di una spilla di melograno. Te lo chiedo: Vuoi essere mia moglie?”, le sue parole, immortalate da un video.

Zelensky, in un messaggio condiviso sui social, ha detto: “Patriotico, sincero e sempre umile. È sempre stato tra i più coraggiosi. La Russia si assumerà la responsabilità della sua morte. Qualunque cosa accada, vinceremo. Era il sogno di Oleksandr. Lo realizzeremo”.