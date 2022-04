È successo in provincia di Udine

A Campoformido, in provincia di Udine, sono state rinvenute le salme, ormai mummificate, di due anziani coniugi.

Stando a una ricostruzione, la morte della coppia potrebbe risalire allo scorso autunno e potrebbe essere riconducibile a una fatale fuga di gas. L’allarme era stato lanciato da un parente che non riusciva a contattare i coniugi che abitavano nella villetta, entrambi ultra 70enni. Fino ad oggi il parente non si era preoccupato perché sembra che la coppia fosse solita trascorrere lunghi periodi all’estero.

Le forze dell’ordine hanno escluso responsabilità di terzi nel decesso. Tuttavia, soltanto ulteriori approfondimenti consentiranno di stabilire la causa della morte e soprattutto la data.

La donna, Antonilia Finotto, 72 anni, è stata trovata distesa a terra in una camera da letto. L’uomo, Paolo Simonetti, di 66, era nel soggiorno, sempre del primo piano. Oltre alle indicazioni che saranno fornite dall’anatomopatologo, saranno esaminati anche i cellulari degli anziani, per verificare a quando risalgono gli ultimi contatti in entrata e in uscita.

Sul luogo del dramma, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il medico legale.